2019/02/28 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يدمر مواقع وخنادق لـ”داعش” غربي الانبار المعلومة/خاص..اعلن امر الحشد الشعبي لقضاء عامرية الصمود في الانبار العقيد صلاح فاضل العيساوي، الخميس، عن تدمير دور ومواقع وخنادق لعناصر عصابات “داعش” الإجرامية بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال العيساوي في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ إن “القوات الأمنية نفذت حملة استباقية استهدفت صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، […]

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