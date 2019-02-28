ابعاد نجل كاتانيتش واحد المدربين المساعدين من طاقم تدريب الوطني

2019/02/28 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم ابعاد المدرب المساعد احمد خلف ، ومدرب اللياقة البدنية الثاني اوسكار ، نجل المدرب السلوفيني كاتانيتش ، من طاقم تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم .‏

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