2019/02/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في مدينة رابغ السعودية ظاهرة نادرة الحدوث، تتمثل بوجود شكل شبه دائري في السحب.

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