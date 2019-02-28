صحيفة أمريكية تكشف ما ستحصل عليه دول عربية مقابل

2019/02/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" التي تترقبها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد موقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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