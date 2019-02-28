سويسرا قد تجرب ماريجوانا

2019/02/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة السويسرية، اليوم الخميس، إنها قد تسمح لنحو خمسة آلاف شخص بتدخين الماريجوانا ضمن دراسات تجريبية بهدف المساهمة في صياغة قواعد جديدة لاستخدامها في الأغراض غير العلاجية.

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