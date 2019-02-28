2019/02/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان قال المحامي الأيزيدي “هيمن فرج خيري” في حديث ل”ايزيدي 24″ أن الايزيديين لن يكسبو شيئا من المناشدات المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي و عليهم التوجه إلى المحاكم لتقديم شكواهم.حيث أكد المحامي الأيزيدي “هيمن فرج خيري” انه قال مرارآ و تكرارآ ، الحقوق لا تأتي عن طريق المناشدات و الكتابات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي ايزيدي ل”ايزيدي 24″ الحقوق لا تكتسب بالمناشدات و مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي ايزيدي ل”ايزيدي 24″ الحقوق لا تكتسب بالمناشدات و مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).