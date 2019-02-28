مصادر: لا تقدم بالحوارات بين حزبي بارزاني وطالباني.. هذا وقت الحسم!

2019/02/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/28 19:14

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بغداد- العراق اليوم:

أكدت مصادر كردية مطلعة، الخميس، انه لا يوجد أي تقدم او أي شيء جديد بالحوارات بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.



وقالت المصادر انه "كان من المقرر ان يعقد حزبي بارزاني وطالباني اجتماعا هذا الاسبوع حول تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، الا ان الاجتماع تأجل بسبب اجتماع بين مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي".



وأضافت ان "حزب بارزاني يرى انه قبل الاجتماع بين الطرفين يجب الاتفاق على صيغة مشتركة"، مبينة انه "قبل اجتماع الديمقراطي والاتحاد الوطني كان هناك محاولة لمسعود بارزاني وكوسرت رسول علي الاجتماع قبل اجتماع وفدي الطرفين للاتفاق على عدة مسائل ومن ثم طرح نتائج الاجتماع على وفدي الطرفين".



وبينت المصادر الكردية المطلعة ان "الديمقراطي طلب من الاتحاد الوطني منح صلاحيات المكتب السياسي لكوسرت رسول قبل الاجتماع ببارزاني، الا ان الاتحاد الوطني لم يرد حتى الان بشان الاجتماع الثنائي"، مضيفة انه "لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع حتى الان، الا ان الاجتماع سيكون الاسبوع المقبل

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