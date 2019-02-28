بعد تساقط ضحايا الكمأ المستمر... عمليات الجزيرة تصدر البيان التالي

2019/02/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمن ,

2019/02/28 19:11

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بغداد- العراق اليوم:

أصدرت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الخميس، قراراً يمنع خروج المواطنين لجمع الكمأ في محافظة الأنبار وجاء في الوثيقة، التي اصدرتها عمليات الجزيرة أن "قرار المنع جاء حفاظاً على أرواحهم ولعدم اعطاء العناصر الارهابية فرصة لتنفيذ أعمالهم الارهابية"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بذلك".



يذكر أن تنظيم داعش يتواجد في مناطق صحراوية تابعة لمحافظة الأنبار، حيث يشكل ذلك تهديداً على المدنيين الذين يقومون بجني "الكمأ" والصيادين في البحيرات خاصة الثرثار منها.

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