2019/02/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الثلاثاء، أن “الحركات الإسلامية” هي صاحبة الفضل بإخراج القوات الأميركية من العراق.ونقلت cnn مادة الحديث التي تابعها “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، حيث قال سليماني إنه “رغم القدرات المالية الهائلة للمملكة العربية السعودية إلا أن إيران أكثر قدرة”، وأوضح سليماني أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليماني: “الحركات الإسلامية” هي صاحبة “الفضل” بإخراج القوات الأميركية من العراق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليماني: “الحركات الإسلامية” هي صاحبة “الفضل” بإخراج القوات الأميركية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).