برلماني عن العصائب: انتصرنا على وزارة الكهرباء

2019/02/28 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن النائب عن كتلة صادقون عواد العوادي اليوم الخميس، تراجع وزارة الكهرباء عن مشروع الخصخصة، معتبرًا ذلك، “نصرًا على الوزارة”.وقال العوادي في تغريدة عبر تويتر: وزارة الكهرباء تتراجع عن هامش وزيرها بخصخصة الكهرباء، وهذا انتصار لنا ولمن وقف معنا، من نواب ومسؤولين وناشطين”.يأتي ذلك بعد أن ناشدت وزارة الكهرباء، “الأحرار […]

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