دمشق تدعو الأهالي في

2019/02/28 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت دمشق إلى أهالي سكان "مخيم الركبان" داعية إياهم للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم.

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