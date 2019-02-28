النجف تعلن استعادة 376 قطعة اثرية تعود لسلالة اور الثالثة

2019/02/28 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفتشية آثار محافظة النجف الاشرف،اليوم الخميس، استرجاع اكثر من 300 قطعة أثرية تعود إلى سلالة اور الثالثة والبعض منها يعود إلى الفترتين الساسانية والإسلامية .

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