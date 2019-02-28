الاقتصاد الأمريكي يتباطأ في الربع الأخير لـ2018 لكنه يتجاوز التوقعات

2019/02/28 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بالقراة الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع زيادة النفقات الاستهلاكية الشخصية والاستثمارات الخارجية.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التحليل الاقتصادي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس سنوي مقابل ارتفاع 3.4% في الربع الثالث من 2018.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.2% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.





وتعكس قراءة الربع الرابع بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مساهمات إيجابية من النفقات الاستهلاكية الشخصية والاستثمارات الثابتة الأجنبية وأعمال المخزون الخاص إلى جانب إنفاق الحكومة الفيدرالية.





لكن هذه المساهمات الإيجابية قوبلت بأداء سلبي من جانب الاستثمارات الثابتة المحلية إلى جانب إنفاق الحكومات المحلية.





وبالنسبة لإجمالي عام 2018، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما خلال العام الماضي بنسبة 2.9% بالتقديرات الأولية ومقارنة مع 2.2% وتيرة النمو المسجلة في عام 2017.





يذكر أن بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تم تأجيل الإفصاح عنها لمدة شهر بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام لنحو 35 يوماً، حيث كان من المقرر إعلانها يوم 30 يناير الماضي.





وبحول الساعة 1:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1395 دولار.





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