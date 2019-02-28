مقتل اكثر من الف مدني في غارات التحالف الدولي بالعراق وسوريا منذ 2014

2019/02/28 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي لمحاربـة داعش مقتل اكثر من الف مدني في سوريا والعراق منذ العام 2014 وحتى نهاية شهر كانون الثاني 2019 .وذكـر التحالف الذي تقوده واشنطن في تقرير دوري ، ان ” إجراءات التحالف في سوريا والعراق منذ عام 2014 حتى نهاية كانون الثاني 2019 أدت إلى مقتل 1257 مدنيا “.واوضح التحالف […]

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