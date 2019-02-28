قوائم باسماء وجبة جديدة من المشمولين بقروض وزارة العمل في ذي قار

2019/02/28 | 17:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة التشغيل والقروض عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل لمحافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة التشغيل والقروض عن قوائم جديدة للمشمولين بقروض وزارة العمل لمحافظة ذي قار .

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