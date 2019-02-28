اعتقال ثلاثة اشخاص بعد عراك بالايدي امام المستشفى الرئيس في مدينة الناصرية

2019/02/28 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من المتورطين بالهجوم على استعلامات مستشفى الحسين التعليمي بمدينة ا

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من المتورطين بالهجوم على استعلامات مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " عدد من الاشخاص هاجموا استعلامات مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة واعتدوا بالضرب على موظفي الاستعلامات بعد الدخول معهم بمشاجرة وعراك بالأيدي".وبين المصدر، أن " القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال المتهمين البالغ عددهم ثلاثة أشخاص، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم".

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