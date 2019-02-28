ذي قار: الأجهزة الأمنية تعتقل قاتلا مأجور شمالي المحافظة

2019/02/28 | 17:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أحد القتلة المأجورين في المحافظة بعد عملية أمنية في نفذت في قضاء الشطرة.

وذكر المصدر لش

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أحد القتلة المأجورين في المحافظة بعد عملية أمنية في نفذت في قضاء الشطرة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " جهاز مكافحة الإجرام تمكن من اعتقال أحد المتهمين المطلوبين بعملية قتل حصلت في ناحية النصر قبل عدة أسابيع، في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار أثناء تنفيذ الجهاز عملية أمنية ضد المتهم".وبين المصدر، أن " التحقيقات أثبتت أن القاتل تلقى مبلغا مقداره ثلاثة الاف دولار، لقاء تنفيذ عمليته الإجرامية ".انتهى ، ت م ع.

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