احباط محاولة تسلسل لارهابيي داعش في منطقة الحضر بنينوى

2019/02/28 | 17:50

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احبطت قوة من الحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش محاولة تسلسل

لارهابيي داعش الى منطقة الحضر في محافظة نينوى

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