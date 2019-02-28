انتبه.. أعراض شائعة تنذرك بـ اختلالٌ في خلايا المخّ!

2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج الهواء من الرأس هو اختلالٌ في خلايا المخّ حيث تتقلّص العضلات وترتخي بسرعة نتيجة تغيّر الحرارة بشكل مفاجئ.

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