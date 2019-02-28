2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنَ وزير الصحة، علاء العلوان، موافقة مجلس الوزراء على رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية والتمريضية، ورفع مخصصات الخطورة لهم.

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