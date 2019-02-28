بالصور| حريق يحاصر عائلة داخل منزلها شمالي بغداد والدفاع المدني ينقذها

2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني انقدت عائلة حاصرتها نيران اندلعت داخل منزلها شمال شرقي بغداد.

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