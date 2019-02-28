الحشد الشعبي يدمر مواقع وخنادق داعش غربي الانبار

2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امر الحشد الشعبي لقضاء عامرية الصمود في الانبار العقيد صلاح فاضل العيساوي، الخميس، عن تدمير دور ومواقع وخنادق لعناصر عصابات داعش الإجرامية بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال العيساوي، إن "القوات الأمنية نفذت حملة استباقية استهدفت صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، تمكنت خلالها من تفجير مواقع لعصابات داعش الإجرامية تحت الأرض".

وأضاف، ان "الحملة أسفرت ايضا عن تدمير خنادق وحواجز ترابية لاختباء عناصره للقيام بعمليات الخطف واستهداف القوات الأمنية والمدنيين".

وأوضح، ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير مراكز اختباء خلايا إرهابي داعش دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية".

وأشار الى، ان "المناطق المستهدفة شهدت قبل ايام عمليات اختطاف المدنيين اثناء محاولة جمع الكمأ".



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