الاستيراد يهدد قطاع الدواجن في بابل والحكومة لاتحرك ساكن

2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبار / جليل الغزيكشفت لجنة تطوير الدواجن في بابل، الخميس، عن وجود خطر يهدد بأنهاء قطاع الدواجن في بابل بسبب غزارة الدواجن المستوردة، فيما اكدت عزم العشرات من مربي الدواجن غلق حقولهم وتسريح العاملين فيها ما يتسبب بزيادة حجم البطالة في المحافظة.

وقال رئيس لجنة تطوير صناعة الدواجن في بابل الدكتور هاشم كماش لـمراسل وكالة النبأ، ان "قطاع تربية الدواجن في المحافظة يعاني من ازمة تراجع كبيرة بسبب غزارة الدواجن المستوردة الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على انتاج الدواجن".

وأشار الى، ان "أزمة قطاع الدواجن تتلخص بانخفاض الأسعار قياسا بأسعار المستورد ومقارنة بالكلف الحقيقية لإنتاجها الامر الذي تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الحقول".

وأوضح، ان " مشاريع حقول الدواجن في المحافظة سجلت في الفترة الماضية نجاحا كبيرا في سد 80‎%‎ من حاجة السوق المحلية قبل ان تتراجع الى أدنى مستوياتها بفعل المنتوج المستورد من دول مختلفة بينها إيران وتركيا ".

وأضاف، ان "توقف مشاريع انتاج لحوم الدواجن من شانه ان يفاقم من أزمة البطالة في المحافظة خاصة وأنها تضم المئات من العاملين".

وأشار الى، ان "هناك العديد من اصحاب الحقول تركوا العمل فيها بسبب عدم الحصول على أرباح تساوي حجم النفقات المالية التي تحتاجها الحقول".



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