وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة إلى أربع دول خليجية

2019/02/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري جولة رسمية مطلع الشهر المقبل تشمل بعض الدول الخليجية.وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيزور في الفترة الممتدة بين 3 و7 مارس/ آذار المقبل، كلا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.وأضافت أن "هدف الزيارة هو إجراء لقاءات ومباحثات مع زعماء هذه الدول".وأشارت زاخاروفا إلى أن "لافروف سيبحث خلال مباحثاته الوضع في اليمن وسوريا وليبيا، إضافة إلى التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية".

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