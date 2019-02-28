مجلس الانبار يعجز عن توفير الرعاية الصحية للمعاقين

2019/02/28 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أقرّ مجلس محافظة الانبار، الخميس، بصعوبة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمعاقين جراء العمليات العسكرية والارهابية .وقال عضو المجلس حميد الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “نسبة المعاقين جراء العمليات العسكرية والارهابية شهدت ارتفاع كبير في ظل وجود صعوبات كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمعاقين نتيجة نقص الادوية والعلاجات الخاصة بالعوق ناهيك من […]

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