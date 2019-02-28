2019/02/28 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المتحف المصري الكبير 249 قطعة أثرية من المتحف المصري في التحرير، ومنطقة آثار تل بسطة في الزقازيق، في محافظة الشرقية شمال القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... المتحف المصري الكبير يستقبل 249 قطعة أثرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... المتحف المصري الكبير يستقبل 249 قطعة أثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).