براتب خيالي... شركة عالمية تطلب

2019/02/28 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "موندليز" لإنتاج وتصنيع الشوكولاته عن فتح باب التقدم لوظيفة "متذوق شوكلاته"، يكون مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم.

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