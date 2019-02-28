نتنياهو: تقرير الأمم المتحدة

2019/02/28 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، بأنه ينطوي على الأكاذيب والكراهية لإسرائيل، وعبّر عن رفض إسرائيل للتقرير الذي صدر صباح اليوم الخميس في جنيف "جملةً وتفصيلاً".

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