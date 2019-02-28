استقالة رئيس لجنة المنتخبات باتحاد القدم العراقي

2019/02/28 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استقالة رئيس لجنة المنتخبات.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى قدم استقالته من منصبه".

واوضح المصدر ان "الاستقالة جاءت بعد انتهاء اللجنة والاتحاد من تسمية مدربي منتخبات الفئات العمرية، واتخاذ قرارات بخصوص المنتخب الوطني الاول".

وأعلن اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الخميس، تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب الأول، حيث تم ابعاد مدرب اللياقة الثاني اوسكار، وتسمية مدرب مساعد جديد، سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق.

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