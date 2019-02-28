لماذا تريد باريس معاقبة أحد ضباطها في التحالف الأمريكي؟

2019/02/28 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش حلقة اليوم المواضيع الآتية: 1- باريس تعاقب عقيدا في الجيش الفرنسي انتقد العمليات العسكرية في سوريا؛ 2- ماذا نتج عن قمة دونالد ترامب وكيم جون أون في هانوي؛ 3- أسباب توتر الأجواء بين باكستان والهند؟؛ 4- موسكو تطرح مشروع قرار بديل حول فنزويلا.

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