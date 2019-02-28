2019/02/28 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد وصل وفد ايزيدي يترأسه السيد برين تحسين بك الى بغداد للقاء بمسؤولي الحكومة العراقية و شخصيات سياسية و دينية للضغط على الحكومة العراقية للتنسيق مع الحكومة السورية لإنقاذ المخطوفين و المختطفات الايزيديين في سوريا .الوفد طالب الحكومة بإدانة مجزرة الباغوز و فتح تحقيق دولي بالتعاون مع الفريق الأممي للتحقيق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد ايزيدي يلتقي الحكيم للضغط على الحكومة العراقية للبحث عن المختطفات الايزيديات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد ايزيدي يلتقي الحكيم للضغط على الحكومة العراقية للبحث عن المختطفات الايزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).