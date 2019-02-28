رئيس تحالف البناء هادي العامري يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

2019/02/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف البناء هادي العامري اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي يزور بغداد مع اعضاء من مجلس الامة.

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