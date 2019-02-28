هجرة السليمانية تعلن عودة ١٩ عائلة نازحة إلى صلاح الدين

2019/02/28 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مكتب هجرة محافظة السليمانية، الخميس، عن عودة 19 عائلة نازحة الى مناطق سكناها في محافظة صلاح الدين.وقال مسؤول العلاقات والإعلام في المكتب حسام العزاوي لـ/ المعلومة/ ان “مكتب الهجرة في السليمانية سجل عودة ١٩ عائلة نازحة إلى منازلها في محافظة صلاح الدين”.وأضاف أن “العائلات المتبقية تنتظر إكمال بناء البنى التحتية وتوفير […]

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