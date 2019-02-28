الإتحاد الوطني يحذر من مغبة مساعي كتلتي الحزب الديمقراطي والتغيير لتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم دون الإتفاق معه

2019/02/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن- سليمانية حذرت كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني من مغبة محاولات بعض الكتل النيابية بالبرلمان الكردستاني لتعديل وتفعيل قانون رئاسة إقليم كردستان دون إتفاق مع الإتحاد الوطني.وقال لقمان وردي عضو كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إنه في وقت تنتظر الأطراف السياسية إنفراجة عاجلة للجمود السياسي بين الإتحاد الوطني والديمقراطي […]

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