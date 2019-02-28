صحيفة روسية: نية نتنياهو مواجهة

2019/02/28 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى اختصار زيارته إلى روسيا بسبب الإجراءات القانونية الجارية ضده في بلاده.

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