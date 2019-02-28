2019/02/28 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن اللجنة المشتركة التي تعتزم موسكو وتل أبيب إنشاءها لدراسة سحب القوات الأجنبية من سوريا، الهدف منها هو ضمان عدم توتير الوضع بين إسرائيل وأي طرف داخل سوريا.

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