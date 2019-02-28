اعتقال قاتل مأجور ينفذ عملياته مقابل 3 آلاف دولار!

2019/02/28 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، الثلاثاء، قاتلا مأجورا بعد عملية نفذت في قضاء الشطرة.وأفاد مصدر محلي في المحافظة في تصريح لوسائل إعلام، تابعها “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، بأن “جهاز مكافحة الإجرام تمكن من اعتقال أحد المتهمين المطلوبين بعملية قتل حصلت في ناحية النصر قبل عدة أسابيع، في قضاء […]

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