وزير الداخلية وكالة يجري تغييرات في مناصب الوزارة

2019/02/28 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أجرى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، تغييرات في الوزارة من خلال تكليف عددٍ من الضباط بمهام إضافية.

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