العامري للغانم: نحتاج مزيد من التعاون والتفاهم في ظل الظروف المعقدة

2019/02/28 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف البناء في مجلس النواب النائب هادي العامري اليوم الخميس، رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد النيابي المرافق له للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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