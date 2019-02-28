الحشد يطالب بإدانة دولية لقتل داعش الإجرامي 50 ايزيدية

2019/02/28 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سليمان في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضرته "الغدير"، انه" بعد عثور قوات (النخبة البريطانية) وكما نشر في موقع اندبندنت البريطانية على جثث 50 امرأة ايزيدية مقطوعة الرأس في باغوز السورية والتي كانت آخر معقل لمجرمي داعش وهي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإجرامية والبشعة لعصابات داعش الإرهابية بحق أبناء المكون الايزيدي في العراق".

واضاف سليمان، انه" وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء الغادرة نطالب الحكومة العراقية بضرورة العمل على إعادة الجثامين الطاهرة بعد توثيقها بالطرق القانونية عبر التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية".

وطالب سليمان، حكومات العالم والمنظمات الدولية بـ"إدانة هذه الجريمة وتصنيفها ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل على توثيقها وإطلاع العالم عليها"، مبينا أن" النساء الـ50 هن ضمن 3000 ايزيدية وايزيدي لازالوا مجهولين المصير منذ الاجتياح الداعشي الإرهابي لقضاء سنجار في آب 2014".

ودعا سلمان الى ضرورة الاهتمام بمظلومية المكون الايزيدي وإنصاف ذوي الضحايا ورعايتهم وتمكينهم وإعادة بناء مناطقهم المهمة والعمل على رفع جثامين المغدورين في المقابر الجماعية في المناطق المحررة وبالطرق القانونية وملاحقة الإرهابيين الراقدين في السجون وفتح محاكم خاصة لمحاكمتهم مشيدا في الوقت ذاته بـ"دور القوات الأمنية والحشد الشعبي في تحرير قضاء سنجار وإرجاع الايزيديين الى مناطقهم".

انتهى..م.ر

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