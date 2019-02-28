العامري يستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي والوفد المرافق له في بغداد

2019/02/28 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب العامري تلقت " الغدير نسخة منه، ان" رئيس تحالف البناء هادي العامري استقبل، عصر اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد النيابي المرافق له، في العاصمة بغداد".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد نيابي كبير.

انتهى..م.

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