2019/02/28 | 18:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الدفاع تفتح باب التطوع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن فتح باب بالتقديم على الكلية العسكرية.
ودعت الوز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الدفاع تفتح باب التطوع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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