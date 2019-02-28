العوضي: بناء منشأة تخزين النفط تحت الأرض في الفجيرة هو نقلة كبيرة في السوق العالمية

2019/02/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، شريف حبيب العوضي، على أن المشروع الإماراتي الكوري الجديد لبناء أكبر منشأة في العالم، لتخزين النفط الخام تحت الأرض سوف يعطي فرصا لتحالفات جديدة وسيشكل نقلة كبيرة في الأسواق العالمية.

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