قطر: اجتماع رفيع لبحث المصالحة في أبرز قضايا المنطقة

2019/02/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعا لمناقشة تطورات المصالحة في واحدة من أبرز القضايا في منطقة الشرق الأوسط.

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