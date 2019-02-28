ملك الأردن: ثبات وعزيمة الأردنيين مكنت البلاد من الوقوف بوجه العواصف

2019/02/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أنه على الرغم من كل التحديات، بقي الأردن منيعا، قويا، ورمزا للقيم التي يحتاجها عالمنا، وهي: الاحترام المتبادل، والاعتدال، والعزم والإصرار، والكرامة الإنسانية للجميع.

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