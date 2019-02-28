2019/02/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ،الأربعاء، التصعيد غير المبرر للنظام البحريني في محاكمة أفراد عائلة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي.وذكرت الوفاق في بيان، أن “النظام ونتيجة الفشل الكبير في تكميم أفواه النشطاء والمحاولات البائسة في تغييب الانتهاكات من خلال استهداف النشطاء ونتيجة العجز المتكرر لجأ إلى معاقبة عوائل النشطاء وملاحقتهم عبر السلطة القضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفاق: النظام الخليفي يرتكب جرائم وانتهاكات بحق عائلات النشطاء alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفاق: النظام الخليفي يرتكب جرائم وانتهاكات بحق عائلات النشطاء) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفاق: النظام الخليفي يرتكب جرائم وانتهاكات بحق عائلات النشطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).