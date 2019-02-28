2019/02/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية ملتزمة بتنفيذ القرارات الأممية، ولكن سيكون هناك رد قوي على العدوان حال استمر في صلفه وتعنته عن تنفيذ اتفاق السويد.ودعا سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أورده / الأنصار/، “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ورئيس فريق المراقبين الدوليين لاتخاذ موقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد سريع: سيكون هناك رد قوي على العدوان حال استمر في تعنته عن تنفيذ اتفاق السويد alansaar.

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