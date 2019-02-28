أنقاض شخص رمى نفسه من اعلى جسر الشهداء وسط بغداد

2019/02/28 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت مفارز النجدة النهرية، الخميس، شخصاً رمى بنفسه من اعلى جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز ،

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