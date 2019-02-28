2019/02/28 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت امانة بغداد خطة لتجديد شبكات الماء الصافي لثلاث محلات سكنية ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية.ملاكات دائرة بلدية الصدر الثانية بالتعاون مع دائرة ماء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: خطة لتجديد شبكات ماء صاف لثلاث محلات سكنية بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: خطة لتجديد شبكات ماء صاف لثلاث محلات سكنية بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).