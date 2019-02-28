عبد المهدي يبرق للرئيس المصري عن قطار القاهرة

2019/02/28 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حادثة القطار في محطة القاهرة أمس الأربعاء وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبد المهدي بعث برقية تعزية الى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث الاصطدام في محطة رمسيس بالقاهرة".وقال عبد المهدي في برقية التعزية" اتقدم لكم وللشعب المصري الشقيق بخالص تعازينا ومواساتنا على حادث الاصطدام في محطة رمسيس في القاهرة والذي اودى بحياة مجموعة من المواطنين واصابة آخرين ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل".وكان حريق هائل اندلع في "محطة مصر" للقطارات إلى مصرع 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفقا لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد.وقدم وزير النقل هشام عرفات باستقالته من منصبه في أعقاب الحادث، وقبل رئيس الوزراء استقالته.وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة في مصر، إن حادث القطار وقع بسبب انفجار خزان الوقود بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة.وفتحت النيابة الامة المصرية تحقيقاً في الحادثة واعلنت اعتقال سائق القطار الذي قفز منه قبل وقوع الكارثة.انتهى

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